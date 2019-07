Den australesche Konsumenteschutz huet eng Plainte géint Samsung gemaach, well se anscheinend net dat anhale kënnen, wat an der Pub versprach gëtt.

Déi Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) behaapt nämlech, Samsung géif falsch Informatiounen iwwer verschidden Aspekter vun hire Produiten zirkuléiere loossen.

A Videoen oder op Fotoen gesäit ee Leit am Gaange mat hirem Smartphone schwammen oder surfen. D'ACCC huet präziséiert dass ronn 300 Publicitéite gekuckt goufen, ier d'Plainte eragereecht gouf.

An hirem Communiqué huet den australesche Konsumenteschutz erkläert, dass et esou ausgesäit wéi wann den Handy am Salzwaasser oder Pool-Waasser ouni Problem benotzt ka ginn. Dat hätt keen Impakt op den Apparat bei engem normale Gebrauch.

Obwuel hei gesot gëtt, dass d'Smartphonen d'Norm IP68 respektéieren, fält Salzwaasser an dat wat een an enger Schwämm fënnt, net an déi Kategorie. Eréischt op der offizieller Säit vu Samsung fënnt een, der ACCC no, eng diskret Warnung iwwer de Gebrauch vum Galaxy S10 op der Plage oder an der Schwämm.

Hei hätt de südkoreanesche Produzent net genuch Tester gemaach fir esou Aussoe behaapten ze kënnen. Dem Konsumenteschutz no, goufe Handyen a Situatioune gewisen, wou se net solle benotzt ginn, fir nei potentiell Clienten unzezéien.

D'Smartphone-Mark sot Reuters géigeniwwer, datt se sech géint dës Attacke wiere géif an d'Campagne weider ënnerstëtzt. Wann awer Samsung hei schëlleg gesprach gëtt, d'Clienten irféiert ze hunn, kéint et fir d'Firma ganz deier ginn.