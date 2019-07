Neie Stil, neien Design, nei Funktiounen an ee méi séiere Service... Dat bitt déi nei Versioun vum Reseau, déi zanter e Méindeg online ass.

Et ass schonn eng kleng Revolutioun bei Twitter, well se scho laang näischt méi um Site geännert haten. No engem Test bei verschiddene Leit, goufen all d'Konten an all d'Säite mat dëser neier Versioun aktivéiert.

De Site ass direkt vun der mobiller Versioun inspiréiert a proposéiert ee méi lëftege Layout mat engem Stil, dee vill méi séier geluede gëtt. D'Dynamik gouf och mat engem kompletten responsive Design verstäerkt. Dat heescht de Site passt sech endlech der Gréisst vum Ecran un, wou e grad gekuckt gëtt (Smartphone, Tablett, Computer, Tëlee,...).

© twitter.com

Et muss ee vun elo un och net méi alles "liken" wat een hale wëll, dofir gëtt et elo eng nei Optioun, fir all Tweet ze späicheren, deen een intressant fënnt, ouni deen onbedéngt gutt ze fannen. Esou kann ee Contenu fir méi spéit an engem private Beräich vum Kont halen.

De Menü uewe gehéiert zu der Vergaangenheet, vun elo u kann een duerch déi verschidden Deeler vum Site op der lénker Säit navigéieren. Op der rietser Säit fënnt een elo Propositioune vu Konten, déi fir all eenzelen User erausgesicht a virgeschloe ginn.

Twitter kann een elo am "Dark Mode" genéissen: fir d'Aen manner midd ze maachen, gëtt de ganzen Hannergrond méi däischter, esou soll och d'Produktioun vu bloer Luucht reduzéiert ginn. Zu gudder Läscht kann een sech endlech och mat verschidde Konten aloggen, dat heescht eng Persoun kann zum Beispill tëscht hirem privaten a professionellen Twitter einfach wiesselen. Dat geet bis zu 5 Konte fir ee Profil.