Den zukünftegen Challenger vun Android, dee bis elo ënner de Numm Ark OS oder HongMeng bekannt war, kéint geschwënn offiziell virgestallt ginn.

Obwuel den Drock tëscht China an den USA zanter dem G20 liicht erofgaangen ass, bleift Huawei virsiichteg a mécht sech prett, fir z'evitéieren, dass hir Smartphonen net méi benotzt kënne ginn.

Duerch ee Befeel vum US-President Trump däerfen amerikanesch Firme keng Informatioune méi mat China deelen. Google huet zimlech séier reagéiert a Produite wéi Android ganz staark fir Huawei limitéiert.

Liest och eisen Artikel "Ëm 3 Méint ginn d'Apparater nach vu Google ënnerstëtzt".

Déi chinesesch Firma hat scho méi laang op een eegene Betribssystem geschafft. Dës amerikanesch Decisioun huet d'Entwécklung vun der Software méi séier wéi geplangt gedriwwen. Huawei verséchert am Moment, dass den OS bis op Weideres nëmme fir de chinesesche Marché reservéiert ass.

Der Zeitung Forbes no, plangt Huawei de Numm "Harmony", fir hire mobille Betribssystem an Europa z'entwéckelen. D'Android-Alternativ kéint also fir aner Marchéë wéi China geduecht sinn.

D'Chinese wëllen am Moment net ze vill Informatiounen iwwer de Projet kommunizéieren, déi verschidden Interviews déi se an de leschte Méint ginn hunn, soen net genee aus, wat zum Beispill mat Android op hire Smartphone geschéie wäert.

Mam Numm "Harmony" gesäit et aus, wéi wann Huawei méi westlech Pläng virhätt. Rumeure vun Experten no kéint eng offiziell Presentatioun geschwënn organiséiert ginn.