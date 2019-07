Wärend zwee Deeg Mëtt Juli konnten d'Membere vun Amazon Prime vu ganz ville Promotioune profitéieren. Wat se awer kaf hunn, ass schonn intressant.

Et hätt ee kéinten denken, dass d'Leit vun Hightech-Offere wärend 48 Stonne profitéiert hunn, et ass awer net esou gewiescht.

Dem offizielle Bilan vun Amazon no sinn déi éischt Plaze vun de beschte Ventë vu "Pampers Premium Wëndelen" an "Ariel 3in1 Wäschmëttel Pods" besat. Et goufen och ganz vill Bicher oder Gadgete fir Kanner online bestallt.

Produite fir d'Haus, fir de Kierper oder fir ze bastelen esou wéi déi kleng Haushaltsapparater, déi mat der Schéinheet ze dinn hunn, waren am populäersten. De Laptop war deen eenzege Hightech-Artikel deen e bësse Succès hat.

Méi wéi 175 Millioune Produite goufen uechter d'Welt wärend zwee Deeg verkaf, d'Editioun 2019 vum Prime Day soll Amazon no méi Succès wéi d'Period vum Black Friday a vum Cyber Monday gehat hunn.