"De Kriminalitéitsradar fir Däitschland" kann ee vun elo un um App Store kafen. Fir 0,99 Euro pro Mount weess een, wou wat alles passéiert ass.

Fir déi Leit, déi wierklech alles wësse wëllen, wat grad an hirer Géigend oder a ganz Däitschland a puncto Kriminalitéit passéiert ass, gëtt et elo eng App déi weist, wou d'Police oder Pompjeeën iwwerall geruff gi sinn.

Accident, Abriechen, Police-Asätz, Verbriechen... Déi "Tatorte-App" weist alles op enger Kaart. Ob et ëm aktuell Police-Meldunge geet oder méi al, archivéiert News aus der Vergaangenheet, do fënnt all Hobby-Kriminolog alles fir seng Enquête duerchzeféieren.

Intressant kéint dës App och sinn, fir erauszefannen, ob eng bestëmmte Géigend sécher ass, oder net. Geschéie Vandalismus, Iwwerfäll, Kierperverletzungen oder esouguer Mord op enger Plaz? Esou kann een et einfach erausfannen, fir zum Beispill eng Stad analyséieren ze kënnen.

Mat engem Filter kann ee rezent oder méi al News zortéieren, an esou erausfannen, wat grad an der Géigend passéiert ass. Duerch déi interaktiv Kaart fënnt een alles eraus, wat op enger bestëmmter Plaz passéiert ass.

Fir vun dësem Service profitéieren ze kënnen, muss ee schonn een Abo vun 0,99 Euro pro Mount bezuelen an d'App geet am Moment nëmmen op iOS.