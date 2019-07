Verschidden onéierlech Verkeefer probéieren aktuell iwwer Amazon un d'Suen vun de Clienten ze kommen, ouni awer eng Géigeleeschtung ze bréngen.

Hier Masch ass dobäi einfach. Si bidden e gewësse Produit zu engem gudde Präis un, esou datt d'User vun Amazon zouschloen. Dann, e puer Stonnen nom Kaf, verschécke si iwwert hiren Amazon-Account eng Mail un de Client. Opgepasst. Och wann dës Mail an de Korrespondenzen am eegenen Amazon-Account optauchen, kommen dës net vun Amazon selwer.

Hei gëtt dësen drop opmierksam gemaach, datt et bei der Bezuelung e Feeler opgetrueden ass, am Fall vun eisem Beispill wier dat Interner Fehler 2045 - Prozessor abgelehnt.

Da fuerderen déi Onéierlech de User op, fir d'Suen un en Amazon Europe Payments-Konto ze iwwerweisen, dee bei iergendenger Bank opgemaach gouf.

Ma hei gëllt et oppassen. Op Nofro huet Amazon matgedeelt, datt een ni eng direkt Transaktioun op e Compte soll maachen. Suen, déi vum Client bei de Fournisseur ginn, lafen ëmmer just iwwert déi Bezuelméiglechkeeten, déi ee selwer a sengem Account bei Amazon uginn an och ausgewielt huet. Aner Methode gëllt et hei ze vermeiden, well heirobber gëtt Amazon keng Garantie.

Sollt een dann awer d'Suen iwwerwisen hunn, soll ee sech bei der Police mellen, respektiv mat der Bank kucken, fir d'Iwwerweisung nach ze stoppen.

Wien esou eng Mail oder eng ähnlech Mail vun engem Verkeefer kritt huet, soll dat onbedéngt och bei Amazon selwer uginn, esou datt si dëst iwwerpréiwe kënnen. An de meeschte Fäll ass awer eent sécher: Och wann een op d'Masch net eragefall ass an de Problem bei Amazon gemellt huet, wäert een de Produit, fir dee Präis, wou een en "kaf" huet, net kréien.