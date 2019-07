Esou wëllen déi zwou Entreprisen déi kënschtlech Intelligenz vun der Zukunft zesumme bauen.

Et handelt sech also ëm eng ganz intelligent Allianz. Microsoft huet dem Labo een interessante Scheck geschéckt. D'Rechercheentreprise OpenAI, déi ënnert anerem vum Elon Musk gegrënnt gouf, krut eng Milliard Dollar, fir mat den Aarbechten ëm déi kënschtlech Intelligenz weiderzemaachen.

D'Kreatioun vun enger neier Form vu kënschtlecher Intelligenz steet hei besonnesch am Fokus vu Microsoft a beschäftegt och ganz staark de CEO vum Labo Sam Altman. Déi nei Form wäert duerch hir Komplexitéit an annoncéiert Ambitioune ganz vill Zäit a Sue kaschten. Hei gëtt vun enger Revolutioun fir eis Gesellschaft an den nächsten 100 Joer geschwat.

Nieft de Sue krut OpenAI och e ganz exklusiven Accès op d'Cloud vu Microsoft, fir d'Rechnen an d'Trainéiere vun de Maschinne ze beschleunegen. Heimat soll eng "generell kënschtlech Intelligenz" entstoen. An anere Wierder eng Struktur, déi capabel wier op Basis vu Milliarden Informatiounen a jorelaangem Training selwer z'iwwerleeën a sech sëllechen Situatiounen unzepassen. D'Maschinn kéint u sech dat maachen, wat e Mënsch mécht, a vun enger Aktivitéit op déi aner ouni Problem wiesselen.

Microsoft wäert an deem Kader wuel d'Recht ob de Verkaf an d'Exploitatioun vu verschiddenen Technologie kréien, déi vun OpenAI entwéckelt goufen oder nach wäerten entwéckelt ginn. Déi genee Detailer vum Kontrakt goufen nach net publizéiert.

De Labo ass am Gaangen un Algorithmen ze schaffen, fir verschidde Contenuen ze schreiwen wéi Artikelen, Fiktioun oder Lidder, mat der Méiglechkeet se direkt oder ganz séier iwwersetzen ze kënnen.