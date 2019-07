Amplaz déi üblech Kategorien, wéi "Krimiserien" oder "Horrorfilmer", kann ee seng Sich mat Netflix-Coden verfeineren.

Clientë vum Streaming-Déngscht-Portaler kennen de Problem: Iergendwann huet een alles gesinn, oder einfach keng Loscht op d'Virschléi, déi den Algorithmus opgrond vum Client sengen Netflix-Gewunnechten ubitt. Amplaz eppes einfach ze kucken, soll ee sech op d'Sich vu verstoppte Serien a Filmer maachen. Bei Netflix geet dëst mat klengen Tricken.

Natierlech bidde Streaming-Déngschter enorm vill Filmer a Serien un, vun deenen ee keng Anung huet, well den Algorithmus engem déi net uweist. Amplaz ëmmer nëmmen déi üblech Kategorie wéi "Krimiserien" oder "Horrorfilmer" unzeklicken, kann een d'Sich verfeineren. Sou fënnt een am Internet vill Lëschte mat "geheimen Netflix-Coden".

Ee Manko: d'Sich funktionéiert just am Browser. Do muss een d'URL „netflix.com/browse/genre/“ mam jeeweilege Code aginn. Ass een zum Beispill ee Fan vu "Mysteryserien", muss een, nodeems ee sech a sengem Netflix-Konto ageloggt huet, folgend Adress tippen: netflix.com/browse/genre/4366

An direkt kritt een Titele vun deem Genre ugewisen. Insgesamt ginn et op der Säit vu Finder iwwer 27.000 Netflix-Coden. Déi funktionéieren awer net all.

Hei eng Lëscht mat puer Kategorien an hire Coden:

Déi grouss Filmklassiker vum Kino (31574)

d'Klassiker vun der Komedie (31694)

d'Klassiker vum Drama (29809)

d'Klassiker vun der Science-Ficiton (47147)

d'Thrillers (46588)

d'Krichfilmer (48744)

d'Disney-Filmer (67673)

(1365)

Asiatesch Action Filmer (77232)

d'grouss Klassiker vun der Action & Aventure (46576)

Action-Komedien (43040)

Action-Thriller (43048)

Aventure (7442)

Comics- a Superheldefilmer (10118)

Western (7700)

Spionage-Filmer (10702)

Kampfsport-Filmer (8985)

Krich- an Action-Filmer (2125)

Däitsch Filmer (58886)

Englesch Filmer (10757)

Éisträichesch Filmer (5230)

Belsch Filmer (262)

Chinesesch Filmer (3960)

Koranesch Filmer (5685)

Spuenesch Filmer (58741)

Franséisch Filmer (58807)

Indesch Filmer (10463)

Iresch Filmer (58750)

Italienesch Filmer (8221)

Japanesch Filmer (10398)

Hollännesch Filmer (10606)

Skandinavesch Filmer (9292)

Mini-Serien (4814)

TV-Shows (83)

Britesch TV-Shows (52117)

Klassesch TV-Shows (46553)

Krimiserien (26146)

Kult-TV-Shows (74652)

Iessen & Reesen (72436)

Fir Kanner (27346)

Science & Nature (52780)

Action & Aventure (10673)

Komedien (10375)

Dramaen (11714)

Horror (83059)

Mysteriéis (4366)

Sci-Fi & Fantasy (1372)

Teen-TV-Shows (60951)

*Ee Code fir Lëtzebuerger Filmer konnte mer op der Säit vun Finder net fannen.