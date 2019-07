8 Joer huet Samsung gebraucht, fir de Modell "Fold" ze developpéieren. Elo soll e prett si fir d'Produktioun.

De Südkoreanesche-Tech-Gigant Samsung huet ee Donneschdeg matgedeelt, datt een de Galaxy Fold vu September un ze kafe kritt. Dëst obwuel et Streidereie beim Handel tëschent Tokyo a Seoul gëtt, wat een Afloss op d'Liwwerzäite kéint hunn.

Ufanks dës Mounts huet Tokyo matgedeelt, datt si den Export fir a Südkorea vu Materialien, déi ganz wichteg fir d'Smartphone sinn, aschränke wäert.

Dëst Entscheedung ass no enger Decisioun vum südkoreanesche Geriicht gemaach ginn. D'Decisioun "zwéngt" d'japanesch Firmaen, déi wärend dem zweete Weltkrich Koreaner gezwongen hunn ze schaffen, ze entschiedegen.

Tokyo huet mat hirer Aschränkung vun de Materialie fir international Bedenke bei d'Tech-Firme gesuergt, well d'Possibilitéit besteet, datt dowéinst d'Präisser weltwäit klammen. Dobäi ass de Samsung Galaxy Fold ee vun deene Modeller, deen dovunner betraff ass.

De Smartphone hätt u sech schonn am Abrëll missten op de Maart kommen, mä wéinst "Reviews", datt de Bildschirm Problemer huet, gouf den Datum verréckelt. Zanterhier huet Samsung d'Problemer eegenen Aussoen no an de Grëff kritt.