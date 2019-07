Sozial Netzwierker, Sichmaschinnen an e-Commerce Säite fänken un, ze grouss ze ginn a stellen eng kloer Gefor fir d'Konkurrenz duer.

Dës Woch gouf offiziell eng global a grouss Enquête vu Washington lancéiert, fir erauszefannen ob GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) net ze vill Muecht um Marché ausüben a fir ee komplette Monopol ze evitéieren, wann et net schonn ze spéit ass.

D'Situatioun ass net nëmme geféierlech fir déi méi kleng Entreprisen, déi esou vill manner Clienten erreechen, awer och fir d'Cliente selwer, déi net méi de richtege Choix online gebuede kréien. Hei goufen d'Firmen net genannt, déi vum amerikanesche Justizministère viséiert sinn, an awer schéngt d'Prozedur sech un déi grouss Nimm ze riichten, déi eng dominant Stellung op hirem eegene Marché hunn.

D'Firme kéinten esou gehandelt hunn, dass se d'Konkurrenz reduzéiert, d'Innovatioun verhënnert oder d'Konsumenten gestéiert hunn, esou déi amerikanesch Autoritéiten, déi duerch dës Enquête probéieren erauszefannen, ob d'Situatioun illegal ass. Zanter e puer Méint ginn déi grouss Nimm vun der Silicon Valley dowéinst iwwerwaacht an hir Aktivitéit ënner d'Lupp geholl.

Google gëtt zum Beispill dacks verdächtegt, an de Resultater vu hirer Sichmaschinn, hir eege Produiten oder Servicer virzezéien. Déi amerikanesch Autoritéite wëllen der Angscht vun de Privatleit endlech eng juristesch Suite ginn. Ouni Disziplin vun enger bestëmmter Kompetitioun, kënnen d'Plattformen esou Handelen, wéi se wëllen, an heiansdo mat Mëttelen, déi der Demande an dem Gesetz net ugepasst sinn.

Europäesch Enquête lafen

D'EU-Kommissioun huet schonn Alphabet, d'Mammegesellschaft vu Google, dräi grouss Strofe verpasst a lescht Woch eng "méi déif" Enquête iwwer Amazon ugekënnegt.



Den Ënnerscheed ass mat den Amerikaner, dass se dohannen ganz streng Strofe kënnen ausriichten wa géint d'Reegele verstousst gëtt, awer och nei Léisungen fir eng méi fair Konkurrenz duerchsetze kënnen.

Experten no, wieren drastesch Mesuren éischter net probabel, well d'Amerikaner dës Firmen net auserneenhuele wëllen. D'USA wëllen hir eegen Entreprisen net schueden, an esou de Chinesen nach méi Plaz um Marché ginn, esou de Chef vun engem strategesche Büro.

Apple an Twitter hu bis elo net reagéiert, Google huet vun enger Auditioun vu engem Direkter virum Kongress geschwat. Hien hat verséchert dass d'Sichmaschinn dozou bäigedroen hat, d'Präisser no ënnen an de Choix no uewen fir d'Konsumenten ze drécken.