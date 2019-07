De Franky Zapata wollt en Donneschdeg mat sengem Flyboard iwwer dem Äermelkanal fléien, mat engem Tanksstopp no ronn 18 Kilometer.

Et sollt eng Glanzleeschtung ginn, leider ass dem Franky Zapata säi Challenge net gegléckt.

110 Joer nom Louis Blériot, den éischten Pilot, deen iwwer den Detroit River geflu war, wollt den "geckegen Erfinder" aus Marseille mat sengem revolutionäre Board vun der Plage de Sangatte am Pas-de-Calais eriwwer op Dover an England fléien.

E puer Sekonnen nom Start zu Sangatte / © afp

De Flyboard ass eng autonom Maschinn, déi duerch 5 mini Turboreaktere mat enger Vitesse vu bis zu 190 Kilometer an der Stonn fléie kann. Fir 10 Minutten an der Loft geet d'Reserve vu Kerosin duer, déi de Pilot um Réck a sengem Rucksak dréit. Fir dës Iwwerfaart sollt hien ënnerwee säi Rucksak op engem Schëff no 18 Kilometer ersat kréien.

Genau do ass de Problem geschitt, ier hie seng Reserve u Kerosin austausche konnt, ass de Franky Zapata an d'Waasser gefall. Kuerz drop koum d'Nouvelle, dass et him gutt goe soll. Allerdéngs konnt hie mat sengem Challenge net weiderfueren, well d'Konditioun fir dësen Exploit war, dass hien d'Waasser net upake sollt.