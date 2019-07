Eng Operatioun, déi bei Apple fir eng méi séier 5G-Entwécklung kéint suergen.

An engem Communiqué huet d'Firma vu Cupertino matgedeelt dass d'Modem-Aktivitéit vun Intel gréisstendeels fir eng Milliard Dollar opkaf gouf. Esou schaffen 2.200 Employéeën méi fir Apple an et goufen och verschidde Systemer souwéi intellektuell Proprietéite kaf. Bis zum 4. Trimester vun dësem Joer misst d'Operatioun offizialiséiert a vun den kompetenten Instanzen guttgeheescht ginn.

Mam Kaf vun der Modem-Divisioun vun Intel, kann Apple sech elo op ee Portefeuille vu méi wéi 17.000 Brevete vu kabellosen Technologien, Telekom-Standarden souwéi Modem-Funktioune bretzen. Esou kann d'Firma och eng total Kontroll iwwer d'Chippen ausüben, déi an hiren Apparater agebaut ginn. Esou kënnen och exklusiv Performancen ugebuede ginn. Elo gouf et Zäit, dat och am Beräich vun der kabelloser Connectioun a vum Modem ze realiséieren.

Zanter Jore gëtt gemunkelt, dass Apple am Gaange wier, een eege mobille Modem ze entwéckelen. Mat der 5G-Revolutioun gëtt dës Iddi nach méi interessant. Intel ka weider 5G-Modemen entwéckelen, allerdéngs net fir Smartphonen. Dofir bleiwe nach aner Plaze méiglech wéi den autonomen Auto, Internet vun Objeten oder PCen.

Op hirer Säit wëll Apple natierlech déi éischt 5G-iPhonen fir d'nächst Joer lancéieren awer net nëmmen: den "always connected" MacBook, Brëller mat erweiderter Realitéit, déi méi ofhängeg ginn oder firwat net een autonomen Auto.

Mat dëser Operatioun beweisen dem Tim Cook seng Equippen hir ganz eenzegaarteg Strategie vun enger ganz staarker Integratioun tëscht Software an Hardware.