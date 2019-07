E bësse wéi op der Plattform vun Airbnb, proposéiert dëse Service zanter dem leschte Summer, fir seng Schwämm un aner Leit ze verlounen.

Frankräich ass dat europäescht Land mat de meeschte private Schwämmen mat 2,5 Milliounen Unitéiten, eng Zuel déi dem Raphaëlle de Monteynard virun 2 Joer eng exzellent Iddi ginn huet.

Déi 33 Joer al Grënnerin vu Swimmy proposéiert nämlech de Besëtzer Suen, duerch hir privat Schwämm ze verdéngen. Fir een hallwen Dag oder fir een Owend an ëmmer fir Privatleit. Hei ginn all déi néideg Garantië mat ugebueden, wéi Equipementer déi all d'Sécherheetsnormen entspriechen, Identitéit vun de Locatairen a vun de Besëtzer an eng Versécherung fir all Objet deen an der Lokatioun mat dran ass, wéi Ligestill, Sonneprabbelien oder Dëscher a Still.

Déi lescht Saison am Summer 2018 goufen iwwer de Site ronn 2.500 Mol esou Reservatiounen opgeholl. Mëttlerweil kënnen déi 20.000 Utilisateuren iwwer 1.100 Besëtzer op der Plattform fannen.

© swimmy.fr

D'Grënnerin erkläert an engem Interview, dass d'Leit "ënner Kollegen, oder mat der Famill, fir ee Gebuertsdag ze feieren awer och heiansdo als Afterwork, mat Aarbechtskollegen eng privat Schwämm lounen".

Déi meescht Schwämme fënnt een am Süden, vu Montpellier bis op Nice, allerdéngs ginn et ëmmer méi Méiglechkeeten zum Beispill am Elsass, an der Bretagne oder ronderëm Paräis. De Präis läit tëscht 10 a 60 Euro, deemno wéi luxuriéis d'Piscine ass a wéi eng Equipementer ugebuede ginn. D'Plattform freet 12% Kommissioun vun der Lokatioun.

Déi populäerst Plazen kënnen duerch dës relativ nei Plattform bis zu 5.000 Euro pro Joer zousätzlech verdéngen, eng Zomm déi d'Entretienskäschten ouni Problem decke kann.

Dëst Joer wëll déi jonk franséisch Start-up hir Servicer och a Spuenien proposéieren. Zanter kuerzem schaffen och zwou Persoune fest do, fir d'Reservatiounen an déi ganz Formalitéiten ronderëm d'Assurancen an d'Garantien ze verwalten.