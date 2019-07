Vum Méinden u gesäit een nieft Google-Autoen och mëttlerweil Apple-Autoen, déi mat 360 Grad-Kameraen equipéiert sinn, ronderëm fueren.

Bis Mëtt-September solle ronn 80 Gefierer duerch ganz Däitschland Fotoe maachen, fir d'Material vun hire Maps (Kaarten) ze verbesseren. Dozou ginn d'Opname fir den neie Service "Look Around" benotzt, de Konkurrent vum Google Street View.

Op enger Website gesäit een, a wéi enge Géigenden d'Autoen ënnerwee sinn. Virun Däitschland waren d'Apple-Gefierer schonn a Groussbritannien, Frankräich, Italien, Spuenien, Portugal, Kroatien a Slowenien ënnerwee.

Och hei kann een als Awunner eng Demande maachen, fir säin Haus oder seng Proprietéit vun de Fotoe geläscht oder verstoppt ze kréien. Virum Depart war déi kalifornesch Firma mat der bayrescher Dateschutzkommissioun zesummen, fir all Problem aus dem Wee ze goen. D'Donnéeë ginn alleguer op d'Serveren an den USA eropgelueden.

Beim neie Service kann ee sech um Ecran an engem dräidimensionale Bild a verschidde Stroosse beweegen.

Am Hierscht soll Look Around online goen, awer nëmme fir verschidde Gebidder wéi zum Beispill d'Géigend vu San Francisco. Gesiichter an Autosplacken gi wéi bei Street View automatesch pixeliséiert.

Apple huet verséchert, dass d'Software bei Tester dës Aufgab 100% gemeeschtert huet.