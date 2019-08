Iergendwann soll et méiglech sinn en Text um Computer anzeginn, ouni e Clavier ze benotzen, just duerch eis Gedanken.

Enger Ekipp US-Chercheuren, déi vu Facebook finanzéiert ginn, ass et gelongen e Wuert mat Hëllef vun Algorithmen aus dem Gehir an e Computer z'iwwerdroen. D'Resultat vun hirer Aarbecht hunn d'Fuerscher vun der kalifornescher Uni UCSF dës Woch verëffentlecht, déi de Progrès an der Kreatioun vum Interface Gehir-Computer weist.

D'Gehirstréim ginn dobäi agefaang a mat Hëllef vun Algorithmen dekodéiert. D'Testpersoun krut dobäi e puer einfach, a vun de Fuerscher bestëmmte Froe gestallt. Zil ass et elo, dass d'Gehirstréim ouni Implante kënnen agefaang ginn, zum Beispill mat Hëllef vun engem Brëll, deen dann d'Gedanken afänkt. Dëst soll de Fuerscher no hoffentlech an 10 Joer Normalitéit sinn.

Nei sinn dës Recherchen net. De Chef vun Tesla a Space X, Elon Musk, huet virun 10 Deeg mat senger Start-up "Neuralink" en Af e Computer iwwer deem seng Gehirstréim steiere gelooss. Dëst soll elo méi wäit goen, Tester mat Mënsche sollen 2020 lancéiert ginn.

Zil dovun ass et, verschiddene Krankheeten, déi d'Gehir oder Knachemuerch beaflossen, entgéintzewierken, dat heescht, deene Leit eng Stëmm zeréckzeginn, déi duerch en Accident oder Krankheet paralyséiert sinn. Bis ewell léisst d'Technologie et just zou, dass dës Leit mat Hëllef vun hiren Aebeweegungen oder klenge Muskelkontraktiounen e Sproochcomputer steiere kënnen.