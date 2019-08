Et ass offiziell, hautdesdaags ginn et méi Handy-Aboen wéi Leit op der Welt.

Dat geet aus engem Rapport vun Ericsson ervir, deen d'Mobilitéit vun der Weltbevëlkerung analyséiert huet. D'Dokument, dat am Juni 2019 fäerdeggestallt gouf, kënnt op eng relativ exakt Zuel vu 7,8 Milliarden Abonnementer am éischten Trimester vun dësem Joer, verdeelt op 5,7 Milliarde Leit.

Dat géif dovunner kommen, dass verschidde Clienten méi wéi een Abo hunn, och Aboen, déi se net méi benotzen, am Besëtz vu méi Handye sinn mat ënnerschiddlechen Aboen sinn oder fir méi Optimisatioun verschidde Kontrakter fir verschidden Apparater hunn.

© Ericsson

D'Zuel vun de mobillen Aboen ass am éischten Trimester 2019 ëm 2% an d'Luucht gaangen, mat 140 Milliounen neie Bestellungen. Déi gréissten Hausse gëtt dobäi a China notéiert (plus 30 Milliounen), am Nigeria (plus 5 Milliounen) an op de Philippinnen (plus 4 Milliounen). An Indien ass d'Zuel zréckgaangen, zanter d'Operateuren hir Strategie geännert hunn, fir hire Revenu pro Client ze erhéijen.