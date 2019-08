D'Zuele fir d'2. Semester vun dësem Joer si public an d'Situatioun huet sech net verännert. Um Podium sti Samsung, Huawei a ganz knapps nach Apple.

D'International Data Corporation (IDC), een Analyse-Büro, huet Smartphone Verkafszuelen fir dat zweet Semester vun dësem Joer publizéiert an den iPhone-Constructeur kënnt nach esou just op déi 3. Plaz.

Mat 33,8 Milliounen Unitéiten déi uechter d'Welt verkaf goufen, kann Apple seng Bronzemedail nach knapp retten. Direkt hannert der Firma vu Cupertino placéiert sech Xiaomi op déi 4. Plaz mat 32,8 Milliounen Unitéiten.

Ganz uewe bei den Top-Verkeefer op der Welt fënnt een nees Samsung mat 75,5 Millioune verkaafte Smartphonen an d'Chinesen vu Huawei mat der stäerkster Progressioun vum Maart bei +8,3% Wuesstem. Déi 3. Plaz schéngt net nëmmen Xiaomi z'intresséieren, well och Oppo aus China am Gaangen ass, mat 29,5 Milliounen Unitéiten, béis ze klammen.

Déi lescht populär Produite vun Oppo an Xiaomi si wuel ee Grond, firwat déi 3. Plaz esou intressant ass, mam Reno fir Oppo oder den Mi 9 bei Xiaomi. Apple ass aktuell an engem historesche Wandel an, och wann dat 2. Semester meeschtens méi schwaach Resultater fir d'Amerikaner bedeit, hu se dëst Joer eng Baisse vun 18,2% vun de Vente par Rapport zum leschte Joer erlieft.

Nei iPhonen, déi fir d'Rentrée missten ugekënnegt ginn, kéinten der Firma hir 3. Plaz op d'mannst bis zum Schluss vum Joer garantéieren. Näischt ass awer méi sécher wat d'nächst Joer ugeet, virun Allem mat de Rumeuren, dass Apple am Gaange wier, d'iPhone lues a lues falen ze loossen.