Puffin OS soll besser a méi séier sinn wéi Android oder iOS.

D'Firma CloudMesa, déi a Kalifornien hire Sëtz huet, schafft un engem neie Betribssystem wat och d'Benotze vu méi bëllege Smartphonen mat méi niddrege Performancë méi einfach a méi séier kéint maachen.

Si wëllen d'Ressourcë vum OS (Betribssystem) an der Cloud stockéieren an esou de Smartphone net ze vill belaaschten. All d'Rechnunge passéieren an engem Cloud-baséierte Server, wat direkt mat Puffin OS vermaart gëtt an esou eng direkt Konkurrenz fir Apple a Google soll ginn.

Am Moment leeft eng Finanzéierungscampagne op Kickstarter, fir d'Entwécklung vum System ze ënnerstëtzen. Ongeféier zwee Drëttel vum néidege Montant goufe scho gesammelt.

Puffin OS baséiert virun Allem op Web-Appen, déi sollen déi erhéichte Performancen ubidden. Amplaz vun den normalen Appen wéi Facebook, WhatsApp, Snapchat, asw, bitt den integréierte "Web-App-Store" ee Choix un Applikatiounen un, déi u sech Ofkierzunge mat de mobille Websäite sinn. Esou kann de Betribssystem tëscht dem Gerät an dem Server mat engem sougenannten "Avatar" schaffen, wat déi ganz Rechnungen geréiert.

Et wier virun allem interessant, well ee fir méi grouss an intensiv Applikatiounen net méi onbedéngt een deiere Smartphone néideg wier. Och méi gënschteg Apparater kéinten esou ouni Problem duerch d'Ressourcen vun der Cloud méi einfach surfen an aner Aufgaben hikréien. Dobäi kéinten d'Performance vun dësem neien OS bis zu 16 Mol méi séier sinn wéi déi vun engem Apparat wat Android benotzt.

Wann esou eng nei Léisung proposéiert gëtt, ass et dacks de Fall, dass och verschidde Kompromësser musse gemaach ginn. Hei geet et ganz kloer ëm d'Sécherheet déi tëscht der Cloud an dem Smartphone muss garantéiert ginn. Net ze vergiessen all déi privat Donnéeën wéi Passwierder oder Sécherheetsfroen, déi iwwer d'Serveren vun enger Firma géife stockéiert oder verschafft ginn... u sech kéinten d'Entwéckler vun dësem System een direkten Accès op dës Detailer hunn.

CloudMesa huet mëttlerweil eng Beta-Versioun vum OS fäerdeg, déi e puer YouTuber teste kënnen. Wéi et ausgesäit, kéint geschwënn eng offiziell Versioun fir all Smartphone-Benotzer erauskommen. Mat hirem Browser, dee virun e puer Jore schonn erauskoum, waren d'Useren am grousse Ganzen zefridden. Allerdéngs muss een domadder averstane sinn, dass privat Donnéeën un den Hiersteller verschéckt ginn, soss géif hei guer näischt méi goen. Et muss een ebe Prioritéite setzen.

Mat "Harmony", dem neien OS vu Huawei, kéint et geschwënn nawell intressant ginn an der Welt vun de Smartphonen.