Déi kënschtlech Intelligenz, soll den Enquêteuren hëllefen, déi Onmass un Donnéeë vu Kannerpornographie an de Grëff ze kréien.

D'Ermëttler sollen an Nord-Rhein-Westfalen an Zukunft d'kënschtlech Intelligenz zur Säit gestallt kréien, fir méi effikass géint d'Kannerpornographie virzegoen. E Méindeg de Moien huet de Justizminister aus deem Bundesland Peter Biesenbach de Fuerschungsprojet presentéiert. Et geet drëms, fir d'Enquêteuren z'entlaaschten. Déi kënschtlech Intelligenz soll hëllefen d'kannerpornographesch Biller am Netz z'entlarven, erauszefilteren an d'Affer an d'Täter z'identifizéieren.

D'Enquêteuren hätten nämlech mat enger Onmass u Biller ze dinn, déi am Darknet zirkuléieren, an deene si net Meeschter kënne ginn. Ronn 2.000 Terabyte vu Material goufe lo scho gesammelt, a mussen ausgewäert ginn.

Ee Mataarbechter vum Service, dee géint d'Kannerpornographie virgeet, kann awer an der Stonn am Duerchschnëtt 500 Biller analyséieren. Dofir soll elo déi kënschtlech Intelligenz d'Aarbecht vereinfachen, déi gouf zesummen mam Hard- a Software Produzent Microsoft ausgeschafft. Fir de Problem nach méi ze konkretiséieren. Den Inneminister vun Nord-Rhein Westfalen Herbert Reul hat viru kuerzem dovunner geschwat, datt vu ronn 1.900 Prozeduren, Mëtt Juni, just 12 Prozent ausgewäert konnte ginn. A 557 Fäll wier eng Perquisitioun ugesat gewiescht, déi awer nach net ausgefouert gi wier. Elo sollen d'Enquêteure méi séier agéiere kënnen, an doduercher de Mëssbrauch méi séier opdecke kënnen.

D'Kannerpornographie ass nieft dem Drogen- a Waffenhandel, eent vun den Haaptkriminalitéitsdomainer.