Instagram oder Fotoalbum? Eng Ëmfro weist, wat Däitschland mat senge Vakanzefotoe mécht.

Déi däitsch Associatioun Bitkom huet erausfonnt, dass 84 Prozent vun den däitschen Digital-Fotoen an der Vakanz maachen. Ronn 45 Prozent dovunner setzen hir Fotoen op Instagram, Twitter, Facebook a co. an 61 Prozent verschécke se per Message.

E puer verschaffen hir Fotoe souguer: 14 Prozent vun de Befrote maachen dat an enger App op hirem Smartphone, 28 Prozent benotze léiwer de Computer. Fir d'Erënnerungen ze erhalen, setzen 18 Prozent hir Fotoen op eng Cloud an 16 Prozent op een USB-Stick oder extern Festplacken.

Mee déi Meescht halen hir Fotoe gären analog: 65 Prozent drécke se selwer aus, 34 Prozent loosse se am Buttek erausdrécken an 21 Prozent maachen et iwwert den Internet. 19 Prozent erstellen online ee Fotobuch, wat ausgedréckt an heemgeschéckt gëtt.

Nëmme 5 Prozent genéissen hir Vakanzefotoen einfach just op hirem Ecran.