Bis an 3 Joer soll all neie Produit mat recycléierte Materialien produzéiert ginn. D'Firma schafft och um Projet 0-Emissioun Liwwerungen.

Google gëtt also méi gréng. Bis 2022 gëtt d'Produktioun vun de Produiten nei erfonnt. Déi Leit, déi d'Apparater "Made by Google" entwéckelen an zesummebauen, solle vun elo un méi nohalteg denken.

Eng Initiativ déi méi komplizéiert ass, wéi nei Materialien ze fannen. Dacks si recycléiert Rohstoffer méi seelen, awer och méi deier. Dofir hunn dës Komponenten dacks aner Avantagen, wéi zum Beispill de Stoff, dee mat ale Plastiksfläsche produzéiert gëtt, eng gréisser Resistenz zum Offierwen huet.

Wat d'Liwwerung vun de Produiten ugeet, wëll Google geschwënn net méi mat Fligere schaffen. D'Gidder ginn ëmmer méi mat Booter verschéckt an transportéiert, fir den CO2-Ausstouss ëm 40% ze reduzéieren. Och hei gëtt alles aneschters, well et iwwer de Waasserwee méi laang dauert, mussen d'Equippe méi séier schaffen, fir dass d'Apparater mat Zäite kënne geliwwert ginn.

Google ass net déi éischt Mark, déi sech nohalteg Gedanke mécht. Apple ass schonn zanter Joren am Gaangen Apparater ze bauen, déi d'Ëmwelt méi respektéieren. Den aktuellen MacBook Air gëtt zum Beispill mat engem Aluminium gebaut, deen zu 100% recycléiert gouf.