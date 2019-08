Iwwert ee Joer laang soll Twitter verschidden Date vun User u Publicitéits-Firme weiderginn hunn, an dat ouni de User hiert Wëssen.

Op Basis vun deenen Daten hätten User méi personaliséiert Pub-Annoncen ugewise kritt, huet Twitter den Dënschdeg selwer zouginn, a sech fir de Mëssel entschëllegt.

Ganz perséinlech Donnéeën, wéi Email oder Passwierder wieren net erausgaange, an den informatesche Feeler wier mëttlerweil och behuewen.

Twitter huet an de leschte Méint d’Publicitéit op hire Plattforme massiv gestäerkt. Fir dat zweet Trimester dëst Joer ass den Ëmsaz och op 841 Milliounen Dollar, e Plus vun 18% zu der selwechter Period zejoert, an d’Luucht gaangen.