Dëse Site kann engem hëllefen, wann een alles ausser den Numm vum Film verhalen huet. Op whatismymovie.com kann ee Filmer sichen, ouni den Numm ze wëssen.

Wéi heescht scho méi dee Film do, dee mat dem Schëff? Nee, net Titanic, deen ee wou se kämpfen. Dee mat de Piraten.

Mir kennen et dach all. Dann huet een mol eng Kéier ee gudde Film gesinn, an et wëll een engem aneren dovunner erzielen, mee et fält engem einfach net méi de Numm an. Den amerikanesche Site whatismymovie.com kann engem dobäi hëllefen.

Wann ee lo zum Beispill nëmmen eng spezifesch Zeen am Kapp huet, kann een dat um Site aginn an et kritt een eng Lëscht vu Filmer, déi op déi Beschreiwung passen. Dat selwecht geet och mat Acteuren, Regisseuren, Genren a villem méi.

De Site gehéiert dem finneschem Start-Up Valossa, eng Firma, déi vu Computer-Wëssenschaftlecher an Ingenieure vun der Uni Oulu gegrënnt gouf.

"Mir striewen un, een neien, deskriptive Wee ze erschafen, fir Filmer ze sichen", sou steet et op dem Site vum Start-Up. Am Ganzen sinn ronn 40.000 Filmer an hirer Datebank, an deen eelsten dovunner ass aus dem Joer 1900. Am Moment kann een d'Filmer awer nëmmen op Englesch sichen.

Lo wësst dir also wat dir musst maachen, wann dir iech déi nächste Kéier frot: "Wéi heescht scho méi deen ee Film mat deem enge Schauspiller do?"