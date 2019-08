Wann ee Sécherheetslacunnen an der Software fënnt, kann ee bis zu enger Millioun Dollar Belounung kréien.

Dëse Montant soll et fir besonnesch hefteg Faille ginn, iwwert déi Onéierlecher ouni d'Participatioun vum User kënnen op de Kär vum Betribssystem zougräifen. Bis ewell konnt ee bei Apple maximal 200.000 Dollar kréien, wärend um Marché selwer zum Deel Milliounen fir Faillen bei iPhone gebuede goufen. Bei Apple gëtt et d'Belounungen an Zukunft net nëmmen bei Lacunnen am iPhone-System iOS, mä och bei der Software vun aneren Apple-Apparater. Dat huet de Konzern zu Las Vegas bekannt ginn.

Fir Apple ass d'Datesécherheet virun allem bei iPhone ee wichtegt Verkafsargument. De Konzern acceptéiert dofir een héijen Opwand.