Fir d'éischt wëll de soziale Reseau mat 4 Partner schaffen an exklusive Contenu ubidden.

De Projet war schonn zanter leschtem Joer an der Maach, allerdéngs ass et dës Kéier offiziell. Facebook wëll een SVoD (Video-Abo) Service mat verschidden Offeren ubidden. Een éischten Test gëtt an den USA mat BBC an der BritBox vun ITV, CollegeHumor's Dropout, MotorTrend App an Tastemade Plus duerchgefouert.

Bis elo si keng prestigiéis Nimm wéi HBO, Showtime, Netflix oder Prime Video virgesinn. An engem Communiqué huet ee Pressespriecher präziséiert, dass Video-Abonnementer op Facebook mat enger limitéierter Zuel vu Partner getest ginn.

Dës Offer ass d'Entwécklung vu Watch, eng Plattform, déi virun 2 Joer lancéiert gouf an déi duerch Publicitéit finanzéiert gëtt. Hei kann een original Contenue vu Createure fannen, awer och exklusiv Programmer wéi Red Table Talk vum Jada Pinkett Smith an Willow Smith.

Facebook probéiert aktuell nei, staark Communautéiten unzezéien, déi dem Reseau seng Dynamik nees undreiwe sollen. D'Attraktivitéit vun der Plattform huet a leschter Zäit duerch Privatsphär-Skandaler drastesch ofgeholl. Dem Mark Zuckerberg säi Netzwierk inspiréiert sech bei Amazon mat sengem Abo-Service Amazon Channels a sengen 150 Chaînen esou wéi d'Applikatioun Apple TV, déi Accès un SVoD ubitt.

Am Géigendeel zu Amazon an Apple huet Facebook keng connectéiert Tëlee, op där de Service lafe kéint. Eng Kamera kéint bis zum Schluss vum Joer vum Reseau ugebuede ginn an un Televisiounsapparater ugeschloss ginn, fir de Streaming-Accès z'erméiglechen. Et gëtt intressant ze gesinn, ob Leit esou een Apparat vu Facebook wierklech bei sech installéiere wëllen.