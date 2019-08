Den neisten Trend, fir ouni Schlëssel am Grapp säin Auto kënnen opzespären, heescht "Bio-Hacking". Eng nei Léisung fir säi Schlëssel ni méi ze verléieren?

Hir Iddi ass gläichzäiteg interessant an ofstoussend. D'Software-Entwécklerin a Youtuberin Amie Dansby huet sech den RFID-Chip (Radio Frequency Identification) aus der Schlësselkaart fir hiren Tesla an den Aarm asetze gelooss.

Bis ewell gouf et zwou Méiglechkeeten fir een Tesla opzemaachen: Entweder mat der Schlësselkaart oder mat enger App um Handy.

An engem e bësse méi bluddege Video, gesäit ee, wéi d'Amie Dansby déi plastiks Schlësselkaart an Aceton opléist a sech den Chip, deen an der Kaart war, an hiren Aarm planze léist.

An engem zweete Video erkläert si, dass et net deen éischten Chip ass, deen si an hirem Kierper huet. Mat hirer lénker Hand ka si zum Beispill schonn d'Dier vun hirem Haus opmaachen.

Op dësen éischten Chip wollt si och d'Informatioune vum Tesla-Schlëssel programméieren, ma dat war wéinst de Sécherheetsmesure vun Tesla net méiglech. Dofir huet si decidéiert sech den Original-Chip aus der Schlësselkaart erauszehuelen an deen an hire Kierper anzeplanzen.

Dofir huet si den Chip fir d'éischt an eng Kapsel integréiere gelooss, déi sécher ass, fir an de Kierper z'implantéieren. Alles an allem huet et ronn ee Joer gedauert, fir dës Iddi fäerdeg z'entwéckelen.

Obschonns dat Ganzt beim Amie Dansby witzeg an einfach ausgesäit, weist d'Technologie-Spezialistin op hirer Websäit och op déi sëllechen Elementer hin, déi een am Viraus muss bedenken a preparéieren. Ausserdeem huet hatt sech professionell Hëllef gesicht, fir dësen Agrëff ze maachen.

Deemno ass kloer: Op kee Fall Doheem nomaachen!