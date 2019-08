Eng Firma sollt fir Facebook erausfannen, ob déi kënschtlech Intelligenz en Text versteet a reproduzéiere kann. Vill User goufen heemlech ofgelauschtert.

Dem Mark Zuckerberg seng Firma huet wärend Méint Honnerte vu Leit bezuelt, fir Messenger-Gespréicher ofzelauschteren an ofzetippen. Betraff waren déi User, déi d'Transkriptiounsfunktioun fir Sproochnoriichten aktivéiert haten.

Op dës Manéier wollt déi extern Firma erausfannen, ob déi kënschtlech Intelligenz vum Messenger et fäerdeg bréngt, fir mëndlech Gespréicher richteg ze verstoen an an een Text ëmzewandelen.

Sämtlech ofgelauschtert Messagen ware virdrun anonymiséiert ginn. Et hätt een awer virun enger Woch mat där Prozedur opgehal. Wéi et heescht, wieren zum Deel och "vulgär" Contenuen ofgelauschtert ginn.

Och Amazon, Google, Apple a Microsoft haten zouginn, dass verschidden Audio-Gespréicher vun externe Firmen ofgelauschtert goufen, ouni dass d'User eppes dovu matkritt haten. Esou konnte si déi kënschtlech Intelligenz vun hire Stëmm-Assistenten testen an trainéieren.

Kritik gëtt et elo, well d'Clienten net am Viraus doriwwer opgekläert goufen, dass verschidde Gespréicher kéinte vun anere Leit ofgelauschtert ginn. Verschidden Extraite koumen aus enger Consultatioun beim Dokter, engem geheime Business-Treffen oder aus enger méi perséinlecher Zäit am Bett.