Déi amerikanesch Kommissioun fir Telekommunikatiounen (FCC) erkläert, dass 5G net méi schiedlech wéi 4G soll sinn.

Vum nächste Joer u sollen etlech 5G-Reseauen an Europa installéiert ginn an d'Stäerkt vun de Wellen, an domadder och hir Auswierkung op d'Gesondheet, ginn nach ëmmer ganz hëtzeg debattéiert. Déi amerikanesch Autoritéite si sech awer eens, dass déi nei Technologie net méi geféierlech ass, wéi déi virdrun.

Si sinn der Meenung, dass d'Limitte vun de Radiosfrequenzen esou bäibehale kënne ginn. Et gi momentan keng wëssenschaftlech Beweiser vun iergendenger schiedlecher Wierkung op d'Gesondheet bei den aktuellen oder méi niddrege Limitten. Dofir géif et kee Grond ginn, firwat déi beim Switch tëscht 4G a 5G sollte méi héich ginn

Bis elo kennt een net all d'Auswierkunge vun engem massive Notze vum 4G-Reseau, dofir muss een dee Rapport relativéieren. Ähnlech Etüde sinn an der Belsch oder an Holland nach net ofgeschloss. A Frankräich ass d'ANFR (agence nationale des fréquences) op déi nämmlecht Conclusioun wéi d'FCC komm an d'Installatioun vum 5G-Reseau soll nächst Joer ufänken.

Zu Lëtzebuerg ginn déi éischt 5G-Antennen och 2020 installéiert. Et gëtt sech vill vun dëser neier Technologie erwaart, well se ronn 100 Mol méi séier wéi de 4G soll sinn.

Liest och: Monaco ass dat éischt Land, wat komplett mat 5G equipéiert gouf