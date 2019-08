Zanter 2012 huet Apple hir nei Produiten ëmmer am September virgestallt. Engem Leak no kéint dat dëst Joer den 10. September sinn.

Déi siwent beta Versioun vum iOS 13 ass dës Woch publizéiert ginn an huet méiglecherweis den Datum vun der nächster Apple-Keynote verroden. Ee spezialiséierte Site huet duerch de Code gefummelt an huet Biller fonnt, wou den Datum vum iPhone Configuratioun-Menü geännert gouf.

Hei gouf den Datum vum Kalenner vum 12. September 2018 op den 10. September 2019 gewiesselt.

© ihelpbr.com

Zanter dem iPhone 5 am Joer 2012 huet Apple seng nei Smartphone praktesch all Joer ëm déi nämmlecht Zäit presentéiert: 9. September 2015, 7. September 2016, 12. September 2017, 12. September 2018. Et ass also net schwéier fir erauszefannen, wéi een Dag gewielt gouf, fir déi zukünfteg Apparater virzestellen.

Den Datum vum 23. September gouf och vum Site ënnerstrach, ee méiglechen Dag fir déi nei Betribssystemer iOS 13, iPadOS 13 an tvOS 13 ze lancéieren, well Apple dat meeschtens op engem Freideg mécht. Nei iPhone kéinten den 27. September, also de Freideg duerno, op de Maart kommen.

Et sinn alles Spekulatiounen, déi sech awer op Zuele baséieren an deemno ganz realistesch sinn.