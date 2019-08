Et ginn nei Detailer iwwert déi nei Servicer: 9,99 Dollar fir Apple+ an 3 Dollar manner fir déi nei VOD vun Disney.

Am November soll et fir déi zwou Firme lassgoen.

Disney+

Den 12. ass de groussen Depart fir Disney+ op verschiddenen Apparater, déi mat der neier SVOD-Plattform kompatibel sinn: Apple TV (tvOS), Android mobile devices, Android TV, Chromecast, Desktop web browsers, iPad (iPadOS), iPhone (iOS), PlayStation4, Roku streaming players, Roku TV an Xbox One.

Fir 6,99 Dollar pro Mount kritt een exklusiv Contenuen fir d'éischt an den USA, méi spéit am Mount och an Australien, Neiséiland an Holland als eenzegt europäescht Land an dëser Lëscht. Mëtt 2020 soll de Rescht vun der EU och vun der Offer fir 6,99 Euro de Mount profitéiere kënnen.

Hei stinn och Klassiker vun der 20th Century Fox um Programm wéi "Home Alone" oder "Titanic".

Apple+

Bei Apple sinn déi 3 éischt Méint gratis, sou wéi een dat scho vun Apple Music gewinnt ass. Déi verschidden Episode ginn, anescht wéi bei Netflix, online gesat mat, fir unzefänken, 3 Stéck mateneen an duerno ee weideren Episod pro Woch. Esou wëlle se ee gewëssen "binge watching" vermeiden.

Apple investéiert hei eng Milliard Dollar fir dat éischt Joer, fir méi spéit op 6 Milliarden Dollar ze kommen. Mat Apple+ wëll dem Tim Cook seng Firma een Ëmsaz vu 50 Milliarden am Beräich vun de Servicer bis d'nächst Joer erreechen.

Netflix hat eleng fir 2019 ronn 14 Milliarden Dollar investéiert.