58 Joer, nodeems den éischte Kosmonaut Juri Alexejewitsch Gagarin an de Weltall geflunn ass, feiert Russland en neien Erfolleg.

Hiren éischten humanoide Roboter, de Fedor, ass den Donneschdeg de Mueren ouni mënschlech Begleedung a Richtung International Raumstatioun gestart. Geplangt ass, dass d'Sojus-Rakéit de Samschdeg un d'ISS undocke soll.

Wärend 10 Deeg gëtt der Maschinn bäibruecht, wéi se d'Astronauten do uewen ënnerstëtze kann, sot den Alexander Bloschenko vu Roskosmos. Russland huet de Fedor absichtlech ouni mënschlech Begleedung eropgeschéckt, fir en neit Sécherheetssystem ze testen. An Zukunft soll de Roboter geféierlech Aufgaben, wéi Spadséiergäng am Weltraum, iwwerhuelen.

De Roboter kann duerchaus vun Notze sinn, well hie mënschlech Beweegungen imitéiere kann. Dozou gehéiert beispillsweis d'Opmaache vu Waasserfläschen. De Kosmonaut Alexander Skwortsow bréngt dem Fedor mënschlech Beweegunge bäi, wärenddeems hien en Exosklett unhuet. Zil ass, dass de Roboter léiert, Aufgaben ze bewältegen, obwuel eng geréng Äerdunzéiungskraaft den Oflaf stéiere kéint.

Awer net nëmmen am Weltall, mee och op der Äerd kann den 1,80 Meter groussen an 160 Kilo schwéieren humanoide Roboter der Mënschheet hëllefen. Hie kann zum Beispill a Gebitter agesat ginn, déi staarke radioaktive Stralungen ausgesat sinn, deelt déi staatlech Stëftung fir fortgeschratte Fuerschungsprojete mat.

Nieft dem Fedor waren awer och schonn aner Roboteren am Weltall, nämlech en amerikaneschen 2011 an e japaneschen 2013.