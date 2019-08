Et ass ëmmer de grousse Problem bei Smartphonen: d'Batterie hält net laang genuch. D'Koreaner wëllen elo eng nei Léisung fonnt hunn.

Virun 2 Joer hat scho Samsung ee Patent deponéiert, fir eng nei Manéier Stroum späicheren ze kënnen. Dobäi handelt et sech ëm een zweedimensionaalt Gitter, dat aus Kuelestoff-Atome besteet. Hei soll eng 45% méi héich Akku-Kapassitéit fir Smartphonen erméiglecht ginn.

Wann eng Lithium-Ionen-Batterie, also déi, déi momentan an eisen Apparater verbaut ass, ronn eng Stonn braucht, fir ganz opgelueden ze sinn, esou soll dës nei Generatioun dat a knapp 12 Minutte fäerdegbréngen. Normalerweis dauert et zimlech laang bis d'Technologie tatsächlech kann agesat ginn.

Allerdéngs huet ee rezenten Tweet vun engem bekannte "Leaker" nawell fir Opmierksamkeet gesuergt. Den Evan Blass ass dofir bekannt, bei Samsung-Hardware-Froen richteg ze leien a mengt, de Gebrauch vun den neie Batterien wier am Gaangen, konkret ze ginn.

Nächst Joer, spéitstens fir 2021, misst op mannst ee Smartphone mat dëser "Graphen-Batterie" equipéiert a vermaart ginn. D'Firma wéilt awer nach virdrun d'Performancen erhéijen an d'Käschten erofschrauwen, déi bei den neien Technologie meeschtens zimlech héich kënnen ausfalen. Well d'Batterie anscheinend bei maximalen 60 Grad luede kann, misst dës nei Generatioun och bei Elektroautoe kënne benotzt ginn.

Dës nei Generatioun vu Graphen-Batterien gëllt als Technologie vun der Zukunft, de Beweis dofir war am Joer 2010 geschitt, wou déi zwee Fuerscher Novoselov an Geim fir hir Ënnersichungen am Zesummenhang mat der Kuelestoff-Modifikatioun mat engem Physik-Nobelpräis ausgezeechent goufen.