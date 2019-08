Um offizielle Blog vun der Firma kann een noliesen, dass Séissegkeeten net méi als Numm benotzt ginn. Android ass méi grouss a méi räif ginn.

Dat huet op alle Fall Google um offizielle Blog en Donneschdeg annoncéiert: eriwwer mat witzegen an séisse Nimm, dofir ginn an Zukunft ganz einfach Zuele gebraucht fir d'Versioun vun Android ze ënnerscheeden. Gläichzäiteg gëtt och de Logo vum Betribssystem liicht geännert, mam grénge Männche dee just de Kapp mat den Antenne behält, begleet vun enger neier Schrëft.

Android ass grouss a räif ginn, Google wëll méi seriö eriwwerkommen a soen, dass de Betribssystem net méi just fir Geeks geduecht ass. Déi eenzel Versiounen kréien och kee spezifesche Logo méi, wéi et zum Beispill deemools mat KitKat oder Oreo de Fall war. Eng eenzeg Identitéit, ee Kapp mat Antennen. Den Design vum Text ass manner ronn, méi kleng a gëtt ganz schwaarz fir méi sober ze bleiwen.

Fir de Schluss vun de Séissegkeeten hunn d'Grafiker an Designer erkläert, dass verschidde Buschtawen a verschidden Deeler vun der Welt net kënnen ausgeschwat ginn. Fir dës Decisioun huet Google sech bei Apple inspiréiert, méi einfach a méi accessibel fir all Mënsch: vun elo u ginn Zuele benotzt fir all nei Versioun vun Android.

Déi nei Generatioun vum Betribssystem ass an zwou Etappe geschitt, mat, fir unzefänken, enger neier Identitéit. Elo kann de System selwer fäerdeg gestallt ginn, fir an den nächste Wochen endlech prett ze sinn: da kënnt Android 10 eraus.