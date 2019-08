De soziale Reseau wëll senge Useren "eng besser Erfarung vun der Presse" ubidden.

D'Plattform huet dës Woch confirméiert, dass se geschwënn een neien "News"-Service wäert lancéieren. Hei kréien d'Leit op Facebook déi wichtegst Neiegkeete vum Dag proposéiert, dat Ganzt gëtt vun enger eegener Equipe vun experimentéierte Journaliste geschriwwen.

Professionell Journaliste wäerten eng Selektioun vun Artikele sichen, fir se duerno méi detailléiert verschaffen ze kënnen. Deen aneren Deel vum Contenu gëtt vun engem Algorithmus erausgesicht. All Persoun, déi um Reseau aktiv ass, hannerléisst verschidde Spueren op déi sech d'Maschinne vu Facebook konzentréiere kënnen, fir dat unzebidden, wat fir den eenzelen User wierklech interessant ass.

D'Campbell Brown, Partenariat-Responsabel fir d'Informatioun op Facebook, huet präziséiert, dass d'Zil vum Reseau ass, fir "eng ganz personaliséiert a gutt iwwerluechten Informatioun-Experienz ze liwweren".

Zënter Jore probéiert déi kalifornesch Firma, Journalismus op hirer Plattform ze ënnerstëtzen an ze fërderen, an dat obwuel sozial Reseauen eng wichteg Roll am Verbreeden vu Fake News spillen.