Mëttlerweil gëtt de Kaarte-Service vu Google net nëmme vun Automobiliste benotzt, mä och vu Foussgänger oder Leit, déi mam Bus, Tram oder Zuch fueren.

Wéinst dësem Succès huet déi amerikanesch Firma op hirem Blog annoncéiert, dass de Service an noer Zukunft nach méi Optioune wäert ubidden.

De Covoiturage oder de Vëlo wäerte geschwënn an de System integréiert ginn. Wéi gewinnt gëtt d'App dem User un, wéi laang den Trajet dauere wäert. Ausserdeem gëtt d'Waardezäit beim ëffentlechen Transport oder dem Covoiturage méi präzis ugewisen.

© google

Mëttlerweil ass scho bekannt, dass Google relativ séier op Stau oder aner Problemer ënnerwee reagéiert. Déi nei Astellunge missten dës Informatiounen nach méi genee uginn. Opgrond vun de ville Méiglechkeeten, wéi d'Leit sech kënne vun A op B deplacéieren, kann ee sech dat Verkéiersmëttel eraussichen, wat aus finanzieller Siicht am lukratiivste schéngt.

Dës Optioune ginn am "Transport"-Deel ugebueden, esoubal d'Sichmaschinn de Wee fonnt huet. Google präziséiert, dass den Update geschwënn op Android an iOS kann installéiert ginn. Am Ganze wäerten 30 Länner op der Welt vun där Funktioun profitéiere kënnen. Et ass allerdéngs nach net am Blog-Artikel matgedeelt ginn, wéi eng dat solle sinn. Reegelméisseg ginn awer ëmmer méi Stied a Länner bäigesat.