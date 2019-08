Den neie Modell vun Huawei kënnt Mëtt September wuel ouni Play Store a Google-Apps op de Marché.

Ufanks huet et esou ausgesinn, ewéi wann den neie Smartphone géing ouni Aschränkungen erauskommen. Elo ginn d'Apparater awer héchstwahrscheinlech ouni Google-Apps verkaf, sou e Spriecher vum US-Konzern Reuter. D'Schounfrist, déi ëm 90 Deeg verlängert gouf, géing net fir de Mate 30 gëllen.

Et gouf ugeholl, dass den Embargo, deen d'USA géint Huawei verhänkt hunn, eréischt géing no deenen 3 Méint a Kraaft trieden, wann US-Entreprisë weider mat de Chinese géingen zesummeschaffen. Dëst ass awer net de Fall. D'Ausnamereegelung, déi den 19. November 2019 ofleeft, bezitt sech just op Produiten, déi scho publizéiert goufen. Dowéinst gëllt dëst Gesetz net fir d'Smartphonen vun Huawei, déi am September virgestallt ginn.

Wéi Google The Verge géingeniwwer confirméiert huet, wäerten de Mate 30 an de Mate 30 Pro ouni déi virinstalléiert Google-Apps a Google-Servicer op de Marché kommen. D'Open-Source-Versioun vun Android kann awer weiderhin als Betribssystem benotzt ginn.

De Ministère du Commerce vun den USA huet Reuter eng Stellungnam zu dësen Entwécklunge refuséiert.

Och wann Huawei zanter 2018 um Ausbau vun engem eegenen App-Store, der "App Gallery", schafft, ass de Problem domat net geléist. Facebook, Twitter, Google an aner US-amerikanesch Entreprisen dierfen hir Appen wéinst der Handelsspär net am App Store vun Huawei ubidden.

Ob d'Firma en Auswee aus dëser Zwéckmillchen fonnt huet, kéint eventuell den 18. September verrode ginn, wann de Mate 30 (Pro) virgestallt gëtt.