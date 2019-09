Et ginn ëmmer méi Rumeuren, dass de Smartphone vu Samsung, dee gediebelt ka ginn, op der "Internationaler Funkausstellung" zu Berlin presentéiert gëtt.

U sech sollt de Samsung Galaxy Fold schonn am Abrëll lancéiert ginn. Duerch e puer Qualitéits- an Design-Problemer misst den Delai awer op spéider verréckelt ginn.

Knapp 4 Méint nom geplangte Start ginn et nei Indicen, dass de Smartphone de 6. September säi grousse Comeback a Südkorea feiere géif. De selwechten Dag fänkt d'IFA ("Internationale Funkausstellung") zu Berlin un. D'Méiglechkeet besteet, dass Samsung dësen Event als "Relaunch" vum flexibelen Handy notze wëll.

Wat de Recht vun der Welt ugeet, soll de Galaxy Fold och an anere Länner erauskommen. Et ass awer nach net festgeluecht ginn, wéini dat an den USA, Groussbritannien, Kanada, Frankräich oder Däitschland wäert de Fall sinn. Dës Länner gehéieren zu de gréisste Marchéë vum Smartphone-Gigant.

Enger koreanescher Presseagence no géif de Präis vum Galaxy Fold ëm déi 2,4 Millioune Won leien, wat ëmgerechent ronn 1.800 Euro sinn. Am Ufank géife just 20.000 bis 30.000 Modeller gebaut ginn. Samsung huet d'Nouvelle doropshi weder confirméiert nach dementéiert a präziséiert, dass kee genauen Datum feststoe géing.