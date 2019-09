Et ass nëmme fir ee Mount virgesinn: Roboter wäerten nieft richtegen Dänzerinnen op der Bühn vun engem Club zu Nantes stoen an danzen.

Zu Nantes gëtt de Gebuertsdag vun enger Bar, mat Danz-Spektakel, dëst Joer e bëssen aneschters gefeiert, well hei speziell Gäscht optriede wäerten. Et wäert wuel net jidderengem gefalen, an awer hu sech d'Proprietären eng nawell futuristesch Iddi afale gelooss.

An Tallekeschong an op der Bühn nieft der Danz-Staang: zwee weiblech Roboter wäerte bal ee Mount laang d'Cliente vun dësem Strip-Tease-Club am Weste vu Frankräich ënnerhalen. Et ass och déi éischte Kéier, dass esou ee Konzept bei eise franséischen Nopere proposéiert gëtt.

D'Maschinnen, déi aus weiblechen Mannequinsdeeler an Autosdeeler aus Plastik a Stol zesummegebaut goufen, sinn dem britesche Kënschtler Giles Walker seng Iddi gewiescht. Dës sexy Roboter sollen allerdéngs déi "richteg" Dänzerinnen net op laang Dauer ersetzen. Dat Ganzt ass ee speziellen Event fir dem Club säi 5. Gebuertsdag.

Déi zwou Maschinnen, déi scho weiblech Formen hunn, wäerten also e puer Deeg laang mat de richtegen Pole-Dänzerinnen zesummewunnen. Ultra sexy schéngt dat Ganzt awer net sinn, well hire Kapp aus enger Kamera besteet, fir de Geck mat der permanenter Iwwerwaachung an der Ëffentlechkeet ze maachen.

De Patron vum Club sot an engem Interview, dass d'Roboter och do sinn, fir de mënschlechen Deel vun den Dänzerinnen no vir ze bréngen, well se och d'Leit ënnerhalen a mat de Clientë schwätzen. Hien ass sech sécher, dass Roboter a sengem Domän eng richteg Persoun ni wäerten ersetzen.

De britesche Kënschtler wëll sengersäits mat der Notioun vum Voyeurismus spillen: wie kuckt wien a wie gëtt gekuckt? Lass geet et op alle Fall en Dënschdeg 3. September zu Nantes...