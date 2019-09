Facebook entwéckelt en neit Konzept. An Zukunft gëtt de berühmten Daum no uewe vläicht anescht ugewisen. Ganz verschwanne soll en awer net.

Instagram ass schonn am Gaang, en ähnleche System an enger hallwer Dose Länner ze testen. Dorënner sinn ënnert anerem Kanada, Irland an Italien, wou just de Proprietär vum Kont gesäit, wéi vill "Thumbs up" seng Foto krut. Facebook zitt eventuell no.

Et ass weltbekannt, dass d'Unzuel u "Likes" als reegelrechte Statussymbol ugesi gëtt. Et ass méiglech, dass Facebook, de gréisste soziale Reseau vun der Welt, net méi wäert uginn, wéi vill Leit eng Foto mam Daum no uewe "like" wäerten.

Et géing iwwerluecht ginn, ob esou eng drastesch Ännerung soll gemaach ginn oder net, heescht et vun engem Responsabele bei Facebook. Bis elo gouf keng Entscheedung getraff, mä et wéilt ee manner Drock an der Communautéit hunn an evitéieren, dass e "Post" geläscht gëtt, well en net populär genuch war.

D'Bloggerin Jane Manchun Wong, déi opgrond vun hiren extreme Reaktiounen eng gewësse Renommée am Internet huet, ass eng vu ville Persounen, déi dat neit Konzept kritiséiert huet. Op hirer Android-Versioun vu Facebook géing si net méi gesinn, wéi vill Leit Fotoe vun Drëttpersoune "geliked" hunn.

D'Iddi hannert Facebook ass eng friddlech Plattform, wou all Mënsch seng Gedanke fräi deele kann, ouni onbedéngt op d'Reaktioune vun de Leit oppassen ze mussen. D'User sollen net zu engem Concours ënnerteneen ugereegt ginn. Sou solle sech d'Benotzer an Zukunft méi op den Inhalt konzentréieren a manner op de Statussymbol.