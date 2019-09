Déi chinesesch Mark, déi Proprietär vu Blackberry oder Alcatel ass, bréngt ee gutt equipéierte Smartphone fir manner wéi 400 Euro eraus.

Et kennt een d'Mark virun allem am Beräich vun de Bildschiermer an awer hu se sech elo och richteg an d'Smartphone-Course lancéiert.

Den TCL Plex gouf am Kader vun der IFA2019 zu Berlin virgestallt. Der chinesescher Mark no wier den Ecran vum TCL Plex aussergewéinlech. Hei gi besser Faarwen an e bessere Kontrast versprach.

Eng Selfie-Kamera vu 24 Megapixel fënnt ee vir an op der hënneschter Säit hu se eng 48 Megapixel-Kamera fir perfekt Fotoe virgesinn. Deen Deel gouf vu Sony gebaut. Esou ee Sensor fënnt ee schonn zum Beispill um OnePlus 7 Pro.

Et ginn iwwregens zwou weider Lënsen proposéiert, eng déi méi ee breede Wénkel mat 16 Megapixel erméiglecht an déi zweet fir Fotoen déi schlecht beliicht sinn.

Bannendra fënnt een de Snapdragon 675, de Prozesser vu Qualcomm,dee mat 6Go Memoire equipéiert ass. Fir déi vill Fotoen ze späicheren, proposéiert de TCL Plex 128Go Plaz, déi ee mat engem microSD op 256Go erweidere kann.

Dat Ganzt gëtt vun enger Batterie vu 3.800 mAh gedriwwen, genuch fir ee ganzen Dag auszehalen.

5G gouf am Moment net mat agebaut, allerdéngs kéint et nächst Joer de Fall sinn mat engem neie Modell, deen een diebele kann. Bis dohinner kritt een déi éischt Versioun vum Plex fir 329 Euro.