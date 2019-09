An Zukunft kéint d'Sichmaschinn eng grouss Konkurrenz fir "Marketplace" an "Amazon" duerstellen.

Lues awer sécher ass Google am Gaangen, d'Shopping-Sektioun an Europa weiderzeentwéckelen. Zil ass eng Akafs-Plattform am Internet, déi mat Gigante wéi Amazon oder Marketplace mathale kann.

Den E-Commerce vu Google funktionéiert ënnert anerem an Däitschland oder a Frankräich, an och aus dem Grand-Duché kënne mëttlerweil scho Produiten op dësem onkomplizéierte Wee bestallt ginn.

© google

Mat Hëllef vum Google-Kont kënnen d'User net just kamoud, mä och sécher online akafen. Perséinlech Donnéeë, wéi d'Manéier fir ze bezuelen oder d'Adresse, op déi soll geliwwert ginn, kënne gespäichert ginn, dass ee se net all Kéier muss op en Neits aginn. Déi privat Angabe ginn op dës Weis net un eng aner Shopping-Säit weidergeleet, wat eng gréisser Sécherheet am Online-Shopping garantéiere soll.

Donieft offréiert d'Sichmaschinn e permanente Service fir seng Clienten, eng zousätzlech Garantie, dass d'Produiten an engem exzellenten Zoustand geliwwert ginn, an ee vereinfachte System, fir d'Wuer am Fall vun enger Reklamatioun zeréckzeschécken.

Bis elo gëtt et nach keng offiziell Lëscht vu Partner, mä Nimm, wéi Saturn, Auchan, buecher.de oder Darty, ginn an dësem Zesummenhang ëmmer nees genannt.