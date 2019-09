Ee Pilot-Projet soll d'Einsamkeet vu verschidde Leit mat klenge Boxe bekämpfen, déi um Internet ugeschloss sinn a mat der Stëmm gesteiert ginn.

Ëmmer méi Leit fille sech eleng an dat obwuel d'Kommunikatioun ëmmer méi performant gëtt. Ee Projet a verschiddenen Deeler vu Seoul soll déi zwee Extremer matenee verbannen, fir d'Einsamkeet ze reduzéieren.

E bësse méi wéi 1.000 eeler Awunner, déi eleng liewen, kruten eng gratis connectéiert Box, fir hinnen am alldeegleche Liewen ze hëllefen an eng gewësse Präsenz ze garantéieren.

Des Apparater reagéiere mat der Stëmm a kënnen dëse Senioren op Wonsch d'Wieder duerchginn, hinnen e Lidd spillen, den Horoskop vum Dag opsoen an esouguer e Gespréich mat hinne féieren.

Wann eng Persoun wärend 48 Stonnen net mat hirem "Assistent" schwätzt oder wann si permanent seet, si wier traureg an eleng, da gëtt ee (mënschleche) Sozialaarbechter dohinner geschéckt, fir sech ze vergewësseren, dass et der Persoun gutt geet.

Den Operateur hannert dëser Aktioun huet d'Gespréicher analyséiert a gemierkt, dass se mat der Zäit ëmmer méi intensiv ginn. Am Ufank gi just einfach Froe gestallt, duerno gëtt et heiansdo méi perséinlech wéi "hues du gutt geschlof" oder "Merci, dass du do bass".

A Südkorea ginn dës connectéiert Apparater als Léisung op de Manktem u Sozialaarbechter am Land ugesinn déi fir déi eeler Populatioun do sinn. Méi wéi 20% vun den Senioren a Südkorea hu kee Kontakt mat der Gesellschaft oder keng sozial Aktivitéit méi. Bei de Leit, déi méi al sinn wéi 80 Joer, ginn dräimol méi Selbstmorde festgestallt, wéi bei de Leit tëscht 15 a 65 Joer. D'Zuel vun de Südkoreaner, déi eleng stierwen klëmmt all Joers. Hei mierkt een, dass d'Solidaritéit tëscht de Familljemembere fir verschidde Grënn ëmmer méi verschwënnt.

Südkorea ass net dat eenzegt Land op der Welt, wou de Problem festgestallt gëtt. D'Fro ass: kann ee Roboter wierklech eng Persoun ersetzen? Hei schéngt et op alle Fall, bis elo, gutt Resultater ze bréngen.