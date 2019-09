Den amerikanesche Ris hat wärend Jore keng Steieren bei eisen Nopere bezuelt, wat elo mat dësem Virement endlech gereegelt gouf.

Et ass eng Affär tëscht dem franséische Staat a Google, déi zanter 13 Joren am Gaangen ass. Zum Schluss huet, iwwerraschend, Google opginn.

Bis elo hat déi amerikanesch Firma nëmmen ee Sëtz an Europa deklaréiert an zwar an Irland, wat a Saache Steieren eng immens Attraktivitéit duerstellt. De Streit ass awer elo eriwwer an d'Amerikaner sinn endlech averstanen fir bal eng Milliard Euro u Frankräich ze bezuelen.

500 Milliounen si fir d'Geldstrof wéinst dem Retard virgesinn an 465 Milliounen fir all déi Steieren, déi nach musse nobezuelt ginn. Esou ka sech d'Filial vun Alphabet engem Prozess wéinst aggravéierter Steierhannerzéiung entzéien. D'Konte mat Frankräich sinn also elo nees op 0 gesat ginn.

Beim Finanzministère zu Bercy (Paräis) gouf d'Annonce vu Google als richteg Victoire gefeiert an och als Wiessel an der Politik vun der Besteierung vun de GAFA (Google, Amazon, Apple, Facebook) ugesinn.

De Gérard Darmanin, franséische Minister fir ëffentleche Konten, huet sech iwwer dës "historesch Victoire" gefreet, well se alles dat kruten, wat vun den Amerikaner verlaangt gouf, an dat zanter 13 Joer an esouvill Steierkontrollen.