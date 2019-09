Eng Etüd weist, dass obwuel Samsung nach ëmmer vir an der Smartphone-Welt ass, de populäerste Smartphone vun 2019 net vun hinnen ass.

Déi grouss Fro bei de Clienten ass hautdesdaags iOS oder Android, obwuel et virun e puer Joer nach iPhone oder Galaxy war. Well an tëscht ass d'Konkurrenz méi grouss ginn a méi jonk Marke wéi Huawei hu schonn d'Amerikaner am Beräich vun den Maartundeeler iwwerholl.

© afp

An awer trotz enger drëtter Plaz op deem Podium, bleift Apple nach ëmmer ganz staark, well de Smartphone, deen am éischte Semester, vun dësem Joer am Meeschte verkaf gouf, ass den iPhone XR. De "bëllege" Modell (ëm déi 850€) vun der héchster a jéngster Gamme vun Apple ass bal 26,9 Millioune Mol kaf ginn, méi wéi zweemol esou vill, wéi déi zweet Plaz vum Samsung Galaxy A10.

Den iPhone Xs Max fënnt een iwwregens an der Top10 op der 9. Positioun souwéi den iPhone 8, dee scho virun 3 Joer erauskoum, awer kee eenzege Member vun der Galaxy S10-Famill.

Dës Donnéeë fënnt een an enger rezenter Analyse vun IHS Market, déi och erkläert, dass Apple ee klore Virdeel huet, well seng Gamme méi kleng ass, wat Verkafszuele vun eenzele Modeller an d'Luucht dreift am Vergläich mat Marken, déi eng méi breet Offer ubidden.

Déi Zuele weisen och, dass Apple an engem méi "bëllege" Marché Succès huet, wat d'Amerikaner anscheinend och verstanen hunn. Dat nächst Joer soll de Nofolger vum gënschtegen iPhone SE erauskommen an eng direkt Folleg vum XR gouf jo bei der leschter Keynote virgestallt.