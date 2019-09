Déi endgülteg Versioun vun dëser Norm, méi séier a méi sécher, gouf e Méindeg vun der Wi-Fi Alliance confirméiert a publizéiert.

Et war déi lescht Etapp an der Entwécklung vun dëser neier Generatioun vu kabelloser Technologie. Den neien "Wi-Fi Certified 6" gëtt et also offiziell zanter dem 16. September an awer hu verschidde Constructeuren net drop gewaart, fir verschidden Apparater scho mat den neie Spezifizitéiten z'equipéieren.

Zum Beispill huet Samsung keng Zäit verluer, andeems de Projet vun der sechster Wi-Fi Generatioun geholl gouf, fir de Galaxy S10 mat deene Komponenten ze bauen, fir esou dem Smartphone den offiziellen Titel vum éischten Wi-Fi 6 Apparat op der Welt ze ginn. Dat huet och d'Allianz am Communiqué bestätegt.

© Wi-Fi Alliance

Et ass nach net sécher, ob Apple sech d'Méi wäert ginn, fir déi nei iPhone 11 an 11 Pro och esou ze gestalten. De Verkaf vun deenen Apparater huet eréischt e Freideg ugefaangen.

De Wi-Fi 6 misst véier Mol méi Volume a Kapassitéit, wéi déi 5. Generatioun ubidden. Den Delai tëscht de verschidden Apparater misst och véier Mol méi kleng ginn. Déi nei Norm misst och eng besser Ofdeckung ubidden. Duerch nei Technologie, wéi den MU-MIMO (Multi User Mimo) mat méi Antennen a Signaler, fir Donnéeën ze iwwerdroen, kënne méi Leit méi Informatioune gläichzäiteg schécken.

Eng aner Norm, d'OFDMA, gesäit vir, d'Kanäl vun de Frequenzen ze deelen, fir esou den Uschloss vu méi Apparater gläichzäiteg z'erméiglechen.