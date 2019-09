An Zukunft soll e Comité Decisiounen iwwer Contenuen huele kënnen, och wann déi der Meenung vum Mark Zuckerberg widderspriechen.

Dës nei Instanz soll d'Moderatioun vun den Inhalter um gréisste soziale Reseau vun der Welt reegelen. A bestëmmte Fäll kënnen op des Weis esouguer Entscheedunge vum Facebook-Grënner fir ongëlteg erkläert ginn.

Dës Woch gouf d'Charta vun der "onofhängeger Iwwerwaachungskommissioun" bei Facebook publizéiert. Hir Missioun ass et, ze tranchéieren, wéi eng Contenue mam Reglement konform sinn a wéi eng net.

De Mark Zuckerberg selwer hat am Abrëll 2018 vun esou engem Organ geschwat. "Wann eng Persoun mat eiser Entscheedung net averstanen ass, ka se mat eis schwätze kommen. Geschwë ka se och eng offiziell Plainte un dësen onofhängege Comité schécken. Dës Grupp vu Leit wäert dat lescht Wuert hunn, och wann et géint eis Meenung geet", heescht et am Communiqué.

Duerch eng Rëtsch Skandaler an der Lescht, probéiert Facebook op dës Aart a Weis nees d'Vertraue vun de Leit zréckzegewannen.

De geplangte Comité gëtt iwwregens vun enger onofhängeger Fondatioun finanzéiert, fir dass d'Memberen net kënne beaflosst ginn. Eng total Transparenz an eng komplett Onofhängegkeet ginn hei grouss geschriwwen.

Déi 40 Membere vun der Kommissioun ginn deemnächst nominéiert. Hir Aufgab beschränkt sech op d'Moderatioun vun den Inhalter a si sollen den "Affekot vun der Facebook-Communautéit" ginn, esou de Mark Zuckerberg. Hei gëtt virun allem bewisen, dass Facebook net méi den ultime Pouvoir iwwer d'Meenungsfräiheet vun den Useren um Reseau huet, an dass déi Responsabel vun der neier Instanz den Notzer hir Engagementer respektéieren.