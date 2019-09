Et ass déi éischte Kéier, dass esou een Dag organiséiert gëtt, fir d'Beméiunge vu verschiddenen Acteuren am Ëmweltberäich ze honoréieren.

De "Green Postal Day" gëtt am Kader vum internationalen Null-Emissiounsdag a vun der europäescher Mobilitéitswoch organiséiert. Duerch dës Initiativ kann de ganze Post-Secteur weisen, wéi eng Efforte gemaach goufen, fir den CO2-Ofstouss an de leschten 10 Joer ze reduzéieren.

Déi verschidde Strukture benotzen och d'Geleeënheet, fir sech ënnerteneen auszetauschen a fir zesummen nach besser Resultater ze areechen, wat de Klimaschutz ugeet.

Virun 10 Joer waren d'Post-Bedreiwer déi éischt, déi mat Hëllef vun der International Post Corporation (IPC) a mam Environmental Measurement and Monitoring System (EMMS) ee Programm lancéiert hunn, fir d'CO2-Emissiounen ze miessen an ze reduzéieren. Deemools gouf d'Zil vun enger Reduzéierung vun 20% festgesat an 90% bei der Kontroll vum Management vum Kuelestoff.

Dës Virsätz goufe schonn 2014 a 2019 a Realitéit ëmgesat. Déi kumuléiert Emissioune goufen 2017 esouguer ëm 30% reduzéiert. De Post-Secteur probéiert weider, seng Auswierkungen op d'Ëmwelt ze limitéieren. Lëtzebuerg ass ee vu 24 Länner, déi beim "Green Postal Day" matmaachen.

D'Situatioun zu Lëtzebuerg

D'POST-Entreprise ass eng vun den éischten am Grand-Duché, déi sech fir Elektromobilitéit an honnertprozentegen Ökostroum fir hir Gefierer a Gebaier entscheet huet.

Lescht Joer goufen net manner wéi 38.000 Liter Bensin a ronn 100.000 Tonnen CO2 duerch déi 50 Elektro-Gefierer vun der Post gespuert. Aktuell gëtt 30% vun der Aarbecht zu Fouss oder mat Hëllef vun Elektro-Autoe gemaach. Ronn 260 Chauffeuren hunn un enger Formatioun deelgeholl, fir méi ëmweltfrëndlech ënnerwee ze sinn, wat eng weider CO2-Reduktioun vu ronn 200.000 Tonne mat sech bruecht huet.

Bei der POST steet e bessere Service an e méi grousse Respekt vun der Ëmwelt am Mëttelpunkt, wat fir d'Bierger manner Kaméidi a manner Verschmotzung heescht, an och eng besser Ergonomie fir d'Chaufferen, esou d'Hjoerdis Stahl, Direktesch vu POST Courrier. Si ënnersträicht och, dass d'Firma nach weider an d'Elektromobilitéit investéiere wëll.

© Post Luxembourg

De Rapport gëtt zanter dem Ufank vun der Aktioun all Joer vu PwC iwwerwaacht a publizéiert.

Communiqué vu POST Luxembourg

Luxembourg, le 20 septembre 2019

POST Luxembourg participe au Green Postal Day Les opérateurs postaux fêtent, ce 20 septembre 2019, le premier Green Postal Day, qui salue les efforts pour réduire leur impact sur l'environnement.

L'objectif du « Green Postal Day » est de mettre en lumière les efforts consentis par le secteur postal dans son ensemble, au cours des dix dernières années, pour réduire son empreinte carbone. Les opérateurs postaux proposent même de coopérer et de partager leurs bonnes pratiques avec d'autres secteurs d'activité pour les encourager à adopter une approche sectorielle similaire face au changement climatique. Le Green Postal Day intervient à l'occasion de la Journée internationale sans émissions et de la Semaine européenne de la mobilité.

30 % de réduction des émissions cumulées

Les émissions de carbone liées au transport représentent environ 20 % des émissions globales. Il y a dix ans, les opérateurs postaux ont été parmi les premiers à lancer un programme de mesure et de réduction des émissions de CO2 par le biais de l'International Post Corporation (IPC) et de l'Environmental Measurement and Monitoring System (EMMS).

Le programme fixait, à l'époque, deux objectifs à atteindre d'ici 2020 :

- Réduire de 20 % les émissions de carbone cumulées provenant directement des opérateurs postaux.

- Atteindre un score d'au moins 90 % de maîtrise de la gestion du carbone.

Ces deux objectifs ont déjà été atteints en 2014 et en 2019. Le pourcentage de réduction des émissions cumulées s'élevait à 30 % en 2017, au-delà de l'objectif fixé. Le secteur postal continue ses efforts pour limiter son impact. Les résultats du programme de développement durable du secteur postal sont contrôlés par PwC et les résultats collectifs sont publiés chaque année depuis 2009.

Et POST Luxembourg ?

POST Luxembourg est depuis 177 ans au service de ses clients. De lundi à vendredi, plus de 350 facteurs passent chaque matin devant chaque maison du pays et distribuent quelque 500.000 lettres. L'Entreprise a été parmi les premières au Luxembourg à passer à la mobilité électrique et à l'électricité verte à 100% (pour ses bâtiments et ses véhicules). En 2018, les 50 véhicules électriques de POST Luxembourg ont permis d'économiser plus de 38.000 litres d'essence et quelque 100.000 tonnes de CO2. À l'heure actuelle, 30% des tournées de facteurs sont réalisées à pied ou avec un véhicule électrique. Conscient que chaque chauffeur a par sa conduite une incidence sur la consommation de son véhicule, POST a formé 260 chauffeurs à l'éco-conduite. Ces efforts ont permis de réduire de 200.000 tonnes les émissions de CO2 entre 2017 et 2018.

« Pour POST Courrier, utiliser des véhicules électriques permet à nos facteurs de fournir un meilleur service client tout en respectant l'environnement. Au final, moins de bruit, moins de pollution et une meilleure ergonomie pour nos chauffeurs », conclut Hjoerdis Stahl, directrice de POST Courrier et directrice générale adjointe de POST Luxembourg qui ajoute que POST Luxembourg va poursuivre ses efforts en faveur de l'électromobilité.

Méi Informatiounen zum "Green Postal Day" fënnt een um Internetsite vun International Post Corporation.