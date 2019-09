Bis zum Schluss vum Joer missten net manner wéi 41 Smartphone mat 5G equipéiert sinn. Nächst Joer misst dës Zuel nach méi wuessen.

D'Global Mobile Suppliers Association (GSA) huet fir dëst Joer den Inventaire vun den Apparater gemaach, déi mam 5G-Standard kompatibel sinn, sief et fir den normale Verbraucher oder fir Profien.

129 Apparater goufen dobäi gezielt, eng relativ beandrockend Zuel, vun där ähnlech Versioune vu verschiddenen Objete fir de regionale Maart ausgeschloss goufen.

Hei zielt een zum Beispill 41 Smartphonen, dovunner kritt een der scho 16 ze kafen, 9 Hotspots, 4 Routeren, 3 Televisiounen, 2 Dronen an 1 Laptop. D'GSA huet och präziséiert, dass d'Chippen, déi fir 5G néideg sinn, am Moment vu 4 Fournisseure geliwwert ginn: Huawei (China), Mediatek (Taiwan), Qualcomm (USA) a Samsung (Südkorea).

D'Normalisatioun vum 5G-Standard gëtt vum nächste Joer un eng Realitéit zu Lëtzebuerg a soss iwwerall an Europa a méi global op der Welt. Et erwaart een also ëmmer méi Produiten, déi mat esou engem 5G-Chip equipéiert sinn an den nächste Méint.