D'Usere vun dësem neie Netzwierk kënnen hir eegenen Avatar schafen, aner Leit treffen, spillen souwéi och hire perséinlechen Universum erfannen.

Nächst Joer soll et lassgoen: "Horizon", den neie soziale Reseau vu Facebook soll spéitstens 2020 seng Dieren opmaachen. Fir dës Plattform benotzen ze kënnen, ginn allerdéngs déi speziell Brëller vun Oculus gebraucht.

An där Welt "liewen" d'Figuren, déi vun de Leit zesummegestallt ginn an kommunizéiere mateneen. De kalifornesche Ris huet dës Woch déi lescht Neiegkeeten am Beräich vun der virtueller Realitéit presentéiert.

Zanter dem Opkaf vun der Firma Oculus am Joer 2014 huet Facebook massiv an dës nei Technologie investéiert.

Wann ee bis am neie Reseau ageschriwwen ass, kritt een duerch de spezielle Brëll lauter aner Welten ugewisen, an deene lauter Figure sech beweegen.

De Mark Zuckerberg, CEO vu Facebook, huet erkläert dass, "de Reseau ëmmer méi wuesse wäert, well all Mënsch hei seng Welt erfannen a produzéiere kann".

Déi méi einfach Versiounen wéi Facebook Spaces, déi 2017 gestart gouf, an Oculus Rooms ginn Enn Oktober zougemaach.