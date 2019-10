Mat Hëllef vun de Beweegungssensoren an dem Mikro kann de Smartphone detektéieren, ob dem Besëtzer eppes geschitt ass, an d'Noutruffzentral uruffen.

Um Pixel Smartphone vu Google ass d'App "Personal Safety" installéiert, déi erausfanne kann, ob dem Proprietär vum Handy eppes zougestouss ass, wéi zum Beispill en Autosaccident. A sou engem Fall léist d'App en haarden Alarm aus. Wann d'Persoun net dorop reagéiert, ginn d'Rettungsdéngschter kontaktéiert.

Wann awer näischt Schlëmmes geschitt ass oder de System falschen Alarm schléit, soll de Besëtzer op "I'm OK" klicken, fir eng Interventioun vun de Rettungsdéngschter ze evitéieren.

D'GPS-Donnéeën, d'Beweegungssensoren an de Mikro vum Smartphone gi benotzt, fir erauszefannen, ob eng Persoun sech an enger Noutsituatioun befënnt oder net. Aner Funktiounen erméiglechen zum Beispill d'Verschécke vun der exakter Lokalisatioun u gewënschte Kontakter.

© google

Dëse Sécherheetssystem funktionéiert an der Ufanksphas just an den USA. Et ass nach keen Datum virgesinn, wéini d'App fir de Recht vun der Welt fräigeschalt gëtt.

Virgestallt gëtt déi 4. Generatioun vum Google Pixel de 15. Oktober, deemno kéinten nach méi Detailer iwwert "Personal Safety" verëffentlecht ginn.